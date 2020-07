Bonafoni: giornata storica con fine commissariamento Regione Lazio, ora ripartiamo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma – “L’uscita dal commissariamento della sanita’ della Regione Lazio e’ il frutto di un grande lavoro messo in campo durante questi anni di amministrazione Zingaretti e che, dopo l’emergenza sanitaria, assume ancora piu’ significato. Una pagina grigia che si chiude dopo dodici anni e che finalmente concedera’ la possibilita’ di dare risposte concrete, a partire dal potenziamento degli investimenti nel campo della ricerca e dal rafforzamento della rete della sanita’ territoriale.” “L’uscita dal commissariamento, inoltre ci permettera’ grazie allo sblocco del turn over di tornare ad assumere. Stabilizzare il sistema investendo su risorse nuove, promuovendo un passaggio generazionale in grado di innovare il campo della medicina e della ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Bonafoni giornata Bonafoni: felicità per legge infanzia e riconoscimento educazione outdoor RomaDailyNews Roma, flash mob al Pantheon a sostegno del DDL Zan – le foto

Davanti al meraviglioso Pantheon, Roma è scesa in piazza questa mattina per sostenere la legge contro l’omofobia e la misoginia che a fine luglio approderà finalmente alla Camera dei Deputati. Tra i p ...

Davanti al meraviglioso Pantheon, Roma è scesa in piazza questa mattina per sostenere la legge contro l’omofobia e la misoginia che a fine luglio approderà finalmente alla Camera dei Deputati. Tra i p ...