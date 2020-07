Bmx, sabato 25 luglio stage per gli azzurri a Olgiate Comasco (Di mercoledì 22 luglio 2020) sabato 25 luglio è in programma uno stage a Olgiate Comasco per gli azzurri della bmx. Su indicazione del commissario tecnico Tommaso Lupi, il coordinatore squadre nazionali Davide Cassani ha convocato i seguenti atleti: Bertagnoli, Cantiero, Cassanta, De Vecchi, Fantoni, Furlan, Gargaglia, Girlanda, Giustacchini, Grazian, Radaelli, Rizzardi, Sciortino, Tomizioli, Tugnolo. La squadra sarà diretta dal ct Tommaso Lupi che si avvarrà della collaborazione tecnica di Federico Ravizzini. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Bmx sabato Gare di Bmx e protocolli: i dubbi degli organizzatori. Gara tricolore di Olgiate in stand by Corriere di Como Gare di Bmx e protocolli: i dubbi degli organizzatori. Gara tricolore di Olgiate in stand by

Le problematiche legate all’organizzazione di gare ciclistiche su strada e al rispetto dei protocolli per l’emergenza Coronavirus sono state sottolineate nei giorni scorsi al Corriere di Como da Chris ...

Le problematiche legate all’organizzazione di gare ciclistiche su strada e al rispetto dei protocolli per l’emergenza Coronavirus sono state sottolineate nei giorni scorsi al Corriere di Como da Chris ...