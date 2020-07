Bimbo morto in pozzo: Serracchiani, muto sgomento (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Solo muto sgomento e infinita compassione, non ci sono parole nemmeno per avvicinarsi al dolore di questa tragedia. Anche chi ha visto cose terribili si sente schiantato dal pensiero della perdita di una così giovane vita strappata ai cari e al futuro”. È la riflessione che Debora Serracchiani dedica al bambino caduto nel pozzo del parco Coronini Cromberg, a Gorizia. Leggi su udine20

Tragedia a Gorizia, dove un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo del Parco Coronini. Il piccolo stava partecipando alle attività di un centro estivo quando è caduto nella cavità p ...

Un bambino di 12 anni è morto dopo essere caduto in un pozzo profondo una trentina di metri nel parco Coronini a Gorizia. Secondo le prime informazioni, faceva parte di un gruppo di ragazzi del centro ...

