Benji e Fede, Benjamin fa una rivelazione solo oggi: “Per il troppo fumo sono stato due mesi in terapia intensiva “ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il duo Benji e Fede è amatissimo e le ragazzine impazziscono per loro. solo oggi Beji si è sentito di raccontare un momento della sua vita molto difficilee cosìha fatto una rivelazione importante e, a cuore aperto, ha raccontato cosa gli è accaduto. Benji è stato due mesi in terapia intensiva Il bravissimo e amatissimo cantante ha raccontato così: “ “Ascoltate la vostra testa e lottate per i vostri sogni, non c’è niente che vi farà sentire più vivi”. Benji ha spiegato che sei anni fa, a causa di una vita di eccessi, si è ammalato di istiocitosi polmonare è finito in ... Leggi su baritalianews

