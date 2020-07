Alaskka, terremoto magnitudo 7.8: allarme tsunami (Di mercoledì 22 luglio 2020) Paura in Alaska, dove questa mattina è stata avvertita una fortissima scossa di terremoto. Un boato che ha scosso la terra, un sisma da 7,8 gradi della scala Richter registrato al largo delle coste dell’Alaska. Al momento non si registrano danni, anche perché la zona è la più grande degli Stati Uniti ma anche la meno popolosa. L’intensa attività vulcanica invita però a mantenere alta la guardia. Come succede spesso in questi casi è stata lanciato l’allarme tsunami, come riferito dall’Usgs. L’epicentro del terremoto è stato rilevato a 98 km sud-sudest da Perryville (Alaska), e l’ipocentro a circa 10 chilometri di profondità. Notizia in aggiornamento. L'articolo Alaskka, terremoto ... Leggi su italiasera

