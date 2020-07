Abusa di una ragazza in strada a Roma: arrestato uomo di 50 anni (Di mercoledì 22 luglio 2020) A Roma, a Testaccio, un dipendente di un supermercato ha seguito la donna fuori dal locale e l’ha trascinata in un vicolo per Abusare di lei. E’ quanto avvenuto ieri pomeriggio. Il 50enne è ora in stato di arresto. La violenza sessuale è avvenuta ieri pomeriggio in strada, a Testaccio, a Roma. Stando a quanto … L'articolo Abusa di una ragazza in strada a Roma: arrestato uomo di 50 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

