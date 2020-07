Zanardi dimesso e trasferito in un centro specialistico (Di martedì 21 luglio 2020) L'Ospedale di Siena dove Alex Zanardi è stato preso in cura in seguito al grave incidente del 19 giugno scorso ha reso noto che l'atleta è stato dimesso e trasferito. Ecco il comunicato: "La direzione ... Leggi su gazzetta

SkySportF1 : ULTIM'ORA Alex Zanardi dimesso e trasferito in centro specialistico di recupero e riabilitazione #SkyMotori #Formula1 #F1 - fanpage : ULTIM'ORA Alex #Zanardi è stato dimesso dall'Ospedale - TgLa7 : #zanardi Zanardi trasferito in centro neuro-riabilitazione. Il campione dimesso dall'ospedale di Siena - magicaGrmente22 : Zanardi dimesso dall’ospedale di Siena e trasferito in un centro di neuro-riabilitazione - peterkama : ALEX ZANARDI dimesso dall'ospedale e trasferito all'estero in una struttura di riabilitazione -