Ucraina, sequestra un autobus con 20 persone: minaccia di far esplodere ordigno (Di martedì 21 luglio 2020) Un uomo armato ha preso in ostaggio “circa 20” persone su un autobus in Ucraina. Adesso chiede allo Stato di autodichiararsi “primo terrorista”. A rendere noto l’accaduto è stata la polizia locale. “Un uomo ha sequestrato un autobus con circa 20 ostaggi nel centro di Lutsk. Ha con sè armi ed esplosivi”, riporta su Facebook … L'articolo Ucraina, sequestra un autobus con 20 persone: minaccia di far esplodere ordigno proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

