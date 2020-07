Ucraina, sale su autobus armato e prende in ostaggio 20 persone (Di martedì 21 luglio 2020) Ucraina: un uomo è salito armato su un autobus e ha preso in ostaggio 20 persone, nel centro di Lutsk. Non sembrano esserci, al momento, feriti o vittime. Ucraina: un uomo armato ha preso in ostaggio circa 20 persone, dopo esser salito armato su un autobus. La notizia è stata riportata dall’agenzia di informazione Ansa. … L'articolo Ucraina, sale su autobus armato e prende in ostaggio 20 persone proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

I casi di coronavirus hanno superato la soglia dei 14,7 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins University. I dati dell'università americana indicano che il bilanci ...

Coronavirus: Ucraina oltre 60.000 casi e 1.500 morti

L'Ucraina ha superato i 60.000 casi accertati di Covid-19 e i 1.500 decessi provocati dal virus Sars-Cov-2. Stando ai dati annunciati stamattina dal ministro della Salute Maksim Stepanov, nelle ultime ...

