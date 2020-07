Traffico Roma del 21-07-2020 ore 17:30 (Di martedì 21 luglio 2020) Luceverde Roma Bentrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale verso San Giovanni code dalla via Tiburtina la rampa di ingresso per la Roma L’Aquila è proprio sulla percorso Urbano della A24 abbiamo code da via Filippo Fiorentini fino a Tor Cervara Verso il raccordo sul raccordo in carreggiata esterna code tra le uscite pontin Romanina in interna invece si rallenta dalla Tiburtina alla Prenestina all’appio latino code su via Cilicia dalla bivio con la più antica fino a Piazza Galeria verso San Giovanni lavori in corso sulla via Ardeatina Ci sono code tra via di Torrenova del raccordo entrambe le direzioni per finire la Consolato invito restiamo a distanza la ci ha messo a disposizione dei cittadini il numero verde 800 18 34 34 per tutte le informazioni sulla gestione delle pratiche ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 21-07-2020 ore 10:00 RomaDailyNews 'Ndrangheta fra Italia e Svizzera: 75 arresti e 158 indagati VIDEO

Sono 75 le persone arrestate nel blitz compiuto dalla Guardia di Finanza e dalla polizia elvetica fra Italia e Svizzera contro le cosche della 'ndrangheta. Complessivamente gli indagati sono 158, ai q ...

La lunga mano della ‘ndrangheta: dall’Italia alla Svizzera tutti i business del clan Anello-Fruci

