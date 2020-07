Strage Capaci, al processo d’appello bis confermati gli ergastoli per Madonia, Pizzo, Lo Nigro e Tinnirello. Assolto Tutino (Di martedì 21 luglio 2020) Quattro ergastoli e un’assoluzione per il processo d’appello Capaci-bis. La sentenza è stata emessa pochi minuti fa dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti che ha confermato la sentenza di primo grado. Alla sbarra cinque imputati: Salvatore “Salvino” Madonia, Vittorio Tutino, Giorgio Pizzo, Cosimo Lo Nigro e Lorenzo Tinnirello. L’unica assoluzione è quella di Vittorio Tutino, come in primo grado. Per tutti gli imputati, al termine della requisitoria fiume, il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava aveva chiesto la condanna all’ergastolo. Secondo l’accusa, gli imputati avrebbero svolto un ruolo fondamentale sia nella ... Leggi su ilfattoquotidiano

chetempochefa : «L'importante è che insieme alla paura ci sia il coraggio». #19luglio: a 28 anni dalla strage di via D'Amelio, ria… - 6000sardine : Cinquantasette giorni dopo la strage di #Capaci,una fiat126 rubata, contenente 90 chilogrammi di tritolo, esplode i… - MIsocialTW : È il #19luglio 1992 quando un’altra esplosione, per mano di Cosa Nostra, sconvolge il nostro Paese. A due mesi dall… - rep_palermo : Strage di Capaci, in appello confermati quattro ergastoli. Assoluzione per il boss Tutino [aggiornamento delle 19:3… - lapaurafa90 : RT @Moonlightshad1: Il testo dell’ultima intervista a Paolo Borsellino che il giudice rilasciò qualche giorno dopo la strage di Capaci e ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Strage Capaci Stragi, chiesto l'ergastolo per Messina Denaro: «Tra i mandanti di Capaci e Via D'Amelio» Il Messaggero Strage Capaci, al processo d’appello bis confermati gli ergastoli per Madonia, Pizzo, Lo Nigro e Tinnirello. Assolto Tutino

Quattro ergastoli e un’assoluzione per il processo d’appello Capaci-bis. La sentenza è stata emessa pochi minuti fa dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti c ...

CORTE D'APPELLO

Quattro ergastoli e un’assoluzione per non aver commesso il fatto. Si è concluso con la conferma della condanna di primo grado, il processo, celebrato davanti la Corte d’Assise d’Appello di Caltanisse ...

Quattro ergastoli e un’assoluzione per il processo d’appello Capaci-bis. La sentenza è stata emessa pochi minuti fa dalla Corte d’assise d’appello di Caltanissetta, presieduta da Andreina Occhipinti c ...Quattro ergastoli e un’assoluzione per non aver commesso il fatto. Si è concluso con la conferma della condanna di primo grado, il processo, celebrato davanti la Corte d’Assise d’Appello di Caltanisse ...