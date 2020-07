Scuola: Leu incontra sindacati, aumentare risorse per riapertura in sicurezza (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - "Nella giornata di oggi abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali della Scuola italiana. Durante l'incontro abbiamo ascoltato le preoccupazioni del mondo sindacale in merito alle criticità legate alla prossima riapertura delle scuole dopo il lungo periodo di chiusura determinato dall'emergenza Coronavirus. E' emersa la necessità di garantire risorse ulteriori e certe per assicurare una riapertura in presenza e in sicurezza". Lo spiegano il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro, e Nicola Fratoianni, componente della commissione Cultura della Camera. "Individuare spazi adeguati, ridurre il numero degli alunni per classe, aumentare gli organici sia per quanto riguarda il corpo docente che per il personale tecnico e ... Leggi su liberoquotidiano

“Nella giornata di oggi abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali della scuola italiana. Durante l’incontro abbiamo ascoltato le preoccupazioni del mondo sindacale in merito alle criticità legate ...

"Le notizie che arrivano da Bruxelles sono buone. L’Italia avrà a disposizione oltre 200 miliardi di euro, di cui 80 a fondo perduto. È un fatto inedito e importante, che va valorizzato. Il primo timi ...

"Le notizie che arrivano da Bruxelles sono buone. L'Italia avrà a disposizione oltre 200 miliardi di euro, di cui 80 a fondo perduto. È un fatto inedito e importante, che va valorizzato. Il primo timi ...