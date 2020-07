Scostamento di bilancio al voto in Senato il 29 luglio (Di martedì 21 luglio 2020) (Teleborsa) – Il nuovo Scostamento di bilancio arriva al voto in Senato il 29 luglio, come ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Lo Scostamento, già preannunciato nei giorni scorsi dal viceministro all’Economia Antonio Misani, dovrebbe essere “di circa 20 miliardi” che serviranno anche “per cancellare una parte delle tasse rinviate a settembre, uno stralcio di almeno un terzo“, a partire dalle attività più colpite dalla crisi. Lo ha dichiarato all’ANSA la viceministra all’Economia Laura Castelli, spiegando che per le scadenze rinviate a settembre si sta pensando anche a una rateizzazione più lunga. Le nuove risorse serviranno anche “per la ripartenza in sicurezza della ... Leggi su quifinanza

berlusconi : Questa volta chiediamo che l’opposizione sia davvero coinvolta nelle decisioni, nell’interesse dell’Italia, a parti… - renatobrunetta : Adesso bisogna votare il nuovo scostamento di bilancio, affrontare la campagna per le amministrative e votare l’… - repubblica : Senato, il 30 luglio l'aula decide sull'autorizzazione a procedere per Salvini. Il giorno prima, il voto sullo scos… - GCappellazz : RT @renatobrunetta: Adesso bisogna votare il nuovo scostamento di bilancio, affrontare la campagna per le amministrative e votare l’#Action… - roberto_pella : RT @berlusconi: Questa volta chiediamo che l’opposizione sia davvero coinvolta nelle decisioni, nell’interesse dell’Italia, a partire da qu… -

(Teleborsa) - Il nuovo scostamento di bilancio arriva al voto in Senato il 29 luglio, come ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama. Lo scostamento, già preannunciato nei giorni ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 lug - E' stato fissato per mercoledi' 29 il voto nell'Aula del Senato sul nuovo scostamento di bilancio, il terzo, preannunciato dal Governo per dare copertur ...

