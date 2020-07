Sassuolo-Milan in tv e streaming: dove vederla (Di martedì 21 luglio 2020) Sassuolo e Milan si affrontano nell’anticipo della 35ª giornata di Serie A: dove vedere la partita in tv e streaming Il secondo anticipo della 35ª giornata di Serie A propone la sfida fra il Sassuolo di Roberto De Zerbi e il Milan di Stefano Pioli. Gli emiliani sono ottavi in classifica con 48 punti, e sperano di difendere la posizione fino al termine del torneo, i rossoneri, che sono la squadra che ha fatto più punti dal momento della ripresa del campionato dopo la sospensione, si trovano al 6° posto assieme al Napoli a quota 56 e hanno nel mirino la 5ª posizione, attualmente occupata dalla Roma. Sassuolo-Milan: la partita si giocherà martedì 21 luglio 2020 alle ore 21.45 nello scenario del Mapei ... Leggi su calcionews24

