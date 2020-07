Sarri: «Lockdown di relax? Impossibile fra morti e sirene» – VIDEO (Di martedì 21 luglio 2020) Sarri torna sul Lockdown e rivela di aver vissuto molto male il periodo di reclusione forzata. Le parole del tecnico Maurizio Sarri vede vicino il suo primo scudetto, ma la mente è sempre sul periodo del Lockdown, vissuto in maniera drammatica dal tecnico come da tutta Italia. «È un calcio strano, era prevedibile aspettarsi un calcio strano. Durante il Lockdown non ci si poteva riposare sentendo il rumore delle sirene. In questo momento della stagione è difficilissimo fare punti. Ho visto anche partite di Serie B e in pochi minuti le squadre che avevano in mano la partite hanno perso». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

