Sampdoria-Genoa: probabili formazioni, orario e come vederla in tv Serie A 2019/2020 (Di martedì 21 luglio 2020) Le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa, match valido per la trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020. La stracittadina genovese mette in palio punti pesanti per la zona salvezza per quanto riguarda il Grifone. Virtualmente salva invece la Sampdoria, che con il successo di Parma ha superato la quota salvezza portandosi a 41 punti. Il Genoa, con il successo contro il Lecce, ha ottenuto la sua seconda vittoria nelle ultime 4 partite, mentre la Sampdoria è reduce da un periodo particolarmente positivo con 5 vittorie. Calcio d’inizio alle ore 21:45 di mercoledì 22 luglio, diretta tv in esclusiva su Sky e in streaming su Sky Go, queste le possibili scelte dei due allenatori. QUI ... Leggi su sportface

