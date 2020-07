Rischio pensioni per crollo del PIL: interessa solo chi va in pensione dal 2023 (Di martedì 21 luglio 2020) La paura di moltissimi lavoratori che devono accedere alla pensione è che con la crisi economica causata dall’emergenza sanitaria di COVID-19 possa portare ad uno storico tracollo del prodotto interno lordo (PIL). La riforma DINI, infatti, prevede la rivalutazione annuale del montante contributivo in base al PIL dell’ultimo quinquennio. La preoccupazione dei più a questo punto è che effetto potrebbe avere una contrazione del PIL dell’8 o 10% sulle pensioni future? pensioni a Rischio causa PIL? Da chiarire fin da subito che chi accederà alla pensione nel 2020, nel 2021 e nel 2022 non avrà effetti dall’eventuale aumento del PIL poichè il prodotto interno lordo del 2020 entra a far parte della media quinquennale dopo un biennio. Per ... Leggi su notizieora

