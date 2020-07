Ponte Genova San Giorgio - Inaugurazione il 3 agosto, limite a 70 km/h su un tratto (Di martedì 21 luglio 2020) Il nuovo Ponte di Genova, che prenderà il nome di San Giorgio, "è assolutamente a norma": con queste parole i tecnici di PerGenova hanno commentato il limite di velocità di 70 km/h che caratterizzerà un tratto della nuova struttura. Negli scorsi giorni sono partiti i collaudi statici che permetteranno agli ingegneri di mettere alla prova il viadotto prima dell'Inaugurazione fissata per le 18.30 di lunedì 3 agosto, come comunicato dal sindaco di Genova Marco Bucci sul suo profilo Facebook. Il nome del nuovo viadotto è stato scelto per celebrare la storia del capoluogo ligure: la croce di San Giorgio, infatti, era l'antico simbolo della Repubblica marinara di ... Leggi su quattroruote

