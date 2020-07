"Ora subito una task force per le riforme". Conte, ci risiamo: in cambio dei soldi, taglio delle pensioni (Di martedì 21 luglio 2020) I 209 miliardi che da Bruxelles pioveranno sull'Italia verranno gestiti da una nuova task force. È il premier Giuseppe Conte ad annunciarlo, a caldo, da Bruxelles alla fine del Consiglio Ue. Il modello è quello noto, inaugurato dalla Fase 1 della lotta con il coronavirus: tante teste per stilare un documento che dovrà poi venire tradotto in realtà. La task force "europea" dovrà decidere dove e come spendere il Recovery Fund, restando nei confini tracciati dalla Commissione Ue. A lungo si è parlato di "condizionalità" riguardo al Mes, ma per la porzione del Recovery "in prestito" la dinamica è la medesima. I Paesi membri che accederanno al fondo, in fatti, dovranno rispettare le raccomandazioni della Commissione e fare le ... Leggi su liberoquotidiano

