'Ndrangheta: blitz Calabria-Svizzera. Coinvolti ex assessore regionale e imprenditori (Di martedì 21 luglio 2020) Maxi operazione contro la 'ndrangheta tra Italia e Svizzera: 75 i mandati di arresto spiccati per ordine della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, in collaborazione con la magistratura della città di Berna. 158 in tutto gli indagati.Il blitz ha colpito boss, gregari e proiezioni internazionali del clan Anello e delle famiglie mafiose collegate, attive tra Lamezia Terme (CZ) e Vibo, ma anche imprenditori e professionisti, secondo quanto riferito dagli inquirenti. Nell'operazione, denominata Imponimento, sono stati sequestrati anche beni per 169 milioni di euro.Gli arrestati, sempre secondo chi indaga, gestivano un vastissimo giro di narcotraffico. Le altre accuse mosse a vario titolo agli indagati sono di associazione mafiosa, riciclaggio, fittizia intestazione di beni, corruzione, più altri reati

NicolaMorra63 : 75 arresti tra Italia e Svizzera, 158 indagati, sequestri di beni per 169 mln. E' il bilancio di un maxi blitz del… - Agenzia_Ansa : Blitz contro la 'Ndrangheta tra Italia e Svizzera, 75 arresti #ANSA - MediasetTgcom24 : 'Ndrangheta, blitz tra Calabria e Svizzera: 75 arresti #svizzera - quotidianodirg : ‘Ndrangheta, blitz tra Italia e Svizzera, sequestro per 169 milioni - infoitinterno : Maxi blitz anti 'ndrangheta: «Un lavoro che dura da 4 anni» -