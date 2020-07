Milan, Ibrahimovic fa il tifo per Pioli! Il fuorionda con Nosotti: “davvero resta?” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Curioso post partita di Sassuolo-Milan con Ibrahimovic protagonista. Zlatan è venuto a sapere della riconferma di Pioli ed ha ‘tradito’ un certo entusiasmo, segno che anche lo svedese sta facendo il tifo per un rinnovo del mister che, fino a qualche ora fa, sembrava destinato a lasciare il posto a Ralf Rangnick a fine stagione. Foto Getty / Alessandro SabattiniMa andiamo con ordine. Ancora all’oscuro di tutto, nell’intervista post partita, Ibra aveva lanciato qualche frecciatina: “se resto il prossimo anno per puntare allo scudetto? Non so, ho ancora 3 partite e 10 giorni. Nessuno mi ha detto niente, non mi aspetto altro. Ci sono cose che non possiamo controllare e mi sembra strano. Stiamo facendo grandi cose, giochiamo con grande fiducia, crediamo in quello che facciamo. Siamo tutti dietro al ... Leggi su sportfair

