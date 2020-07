Maria de Filippi: in Rai per un evento speciale (Di martedì 21 luglio 2020) Il 25 Novembre Maria de Filippi sarà in Rai per condurre una trasmissione che sarà un inno contro la violenza sulle donne. Rischia di diventare un caso televisivo lo sbarco di Maria De Filippi su Rai1. Per una sola sera e per un grande evento contro la violenza sulle donne in onda il 25 novembre con una conduzione a tre: Fiorella Mannoia, Sabrina Ferilli e, appunto, Maria De Filippi. Leggi anche: Uomini e Donne, Maria De Filippi sospende lo show: ecco cosa accadrà Maria de Filippi: le parole del direttore di Rai Uno sulla sua partecipazione “Questa dev’essere una Rai1 che manda messaggi potenti. Credo sia la cosa più ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

