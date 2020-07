La Top 11 combinata dei migliori giocatori della 34ª giornata di Serie A (Di martedì 21 luglio 2020) La giornata numero 34 del campionato italiano di Serie A ha probabilmente deciso la lotta Scudetto. Grazie alla vittoria contro la Lazio, la Juventus è ormai ad un passo dalla conquista dell'ennesimo titolo nazionale. Decisivo, come sempre, Cristiano Ronaldo. Il portoghese non poteva mancare nella nostra consueta top 11 settimanale. David Ospina (Napoli) SSC Napoli v AC Milan - Serie A Nega il goal a De Paul con una parata strepitosa, un gesto tecnico incredibile considerando anche la velocità... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Top combinata

90min

Decisivo, come sempre, Cristiano Ronaldo. Il portoghese non poteva mancare nella nostra consueta top 11 settimanale. David Ospina (Napoli) Nega il goal a De Paul con una parata strepitosa, un gesto ...Il francese della Yamaha Petronas, velocissimo sul giro secco, ha stampato il nuovo record del tracciato in 1’36?806 chiudendo davanti a tutti nella classifica combinata delle prime ... grazie ad un ...