“Io due settimane in intensiva”. Il post del cantante: “Una malattia rara, me l’hanno detto chiaramente” (Di martedì 21 luglio 2020) Benjamin Mascolo, componente del duo ormai sciolto Benji e Fede, ha condiviso su Instagram uno scatto che lo immortala in una stanza d’ospedale. Esattamente 6 anni fa, quando Benji aveva ancora 21 anni, ha vissuto un’esperienza che l’ha segnato per sempre. Esperienza nata in seguito al suo passato stile di vita squilibrato, un trascorso in cui il cantante fumava e non solo. Fu allora che finì in terapia intensiva a causa di un’istiocitosi polmonare. “Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare. Non mi sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo inseguendo”, ha raccontato su ... Leggi su caffeinamagazine

