Inter, caos calendario: Conte insinua il dubbio, e i dati… (Di martedì 21 luglio 2020) Conte ha alzato la voce per polemizzare sul calendario, che secondo lui è stato fatto per mettere in difficoltà l’Inter. Cosa dicono i dati Antonio Conte non ci sta e fa sentire la sua voce: il tecnico dell’Inter ha parlato di una squadra penalizzata dal calendario alla ripresa dopo l’emergenza. Come analizza La Gazzetta dello Sport, la squadra nerazzurra ha avuto sempre meno giorni di riposo rispetto alle avversarie. Per cinque volte in otto giornate ha infatti giocato contro squadre che avevano avuto un giorno in più di riposo. Ieri intanto ci sono stati contatti tra la Lega e Marotta, volti a chiarire la situazione. Il calendario penalizzante nasce dalla necessità di inserire la gara di recupero con la Sampdoria. Leggi su ... Leggi su calcionews24

Conte ha alzato la voce per polemizzare sul calendario, che secondo lui è stato fatto per mettere in difficoltà l’Inter. Cosa dicono i dati Antonio Conte non ci sta e fa sentire la sua voce: il tecnic ...

La quiete dopo la tempesta. Giovedì sera Leo Messi sembrava aver licenziato Quique Setien, ieri l’ha confermato. I catalani sono usciti con le ossa rotte dallo sprint per la Liga. A marzo erano a +2 s ...

