Il Milan batte il Sassuolo e dice addio a Rangnick: Pioli resta fino al 2022 (Di martedì 21 luglio 2020) L’allenatore firma un biennale, il tecnico tedesco invece rinuncia e resta al Lipsia. Una doppietta di Ibrahimovic lancia i rossoneri in zona Europa Leggi su lastampa

fainformazione : Milan batte sassuolo 2-1 guarda il video... La doppietta di Ibrahimovic spalanca le porte dell'Europa al Milan che… - fainfosport : Milan batte sassuolo 2-1 guarda il video... La doppietta di Ibrahimovic spalanca le porte dell'Europa al Milan che… - quotidianodirg : Il Milan batte il Sassuolo e Pioli rinnova, salta Rangnick - ale_mansi : @2003_manchester @Miglio59604996 Il Milan reale la Lazio e la Juve in quel modo non le batte mai, poi se vogliamo p… - Massimo_Pontini : Il #Milan fa marcia indietro: niente finti profeti del calcio, #Pioli rimane anche per il prossimo campionato. È la… -