Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De André e la PFM esce in home video: la data e i contenuti extra (Di martedì 21 luglio 2020) Nuovo step per Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De André e la PFM: lo storico evento che vide il cantautore genovese sul palco della sua città insieme alla Premiata Forneria Marconi nel 1979 sarà disponibile anche nella versione home video nei formati DVD e Blu-Ray. Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De André e la PFM Era il 3 gennaio 1979 quando Faber e la PFM salirono sul palco del Padiglione C della Fiera di Genova per un Concerto che oggi è storia, specialmente dopo il recupero della parte video custodita gelosamente nei nastri di Piero Frattari. Oggi quel documento è un'imponente reliquia firmata da Walter Veltroni e, dopo l'arrivo nelle sale a febbraio, a maggio ... Leggi su optimagazine

DaeguRedVante : RT @LlTTLEKOO: ho ritrovato questa foto del concerto e mi manca tantissimo ?? - LlTTLEKOO : ho ritrovato questa foto del concerto e mi manca tantissimo ?? - morevthanvthis : @IsJimin_ non ne ho la più pallida idea di chi siano, ma in tl ho letto che addirittura sono ENTRATE in casa. Harry… - carlismind : ho appena ritrovato le foto del concerto dei oned del 28 giugno - teartaesl1 : RT @peachgwoo: sarawat ha visto tine sorridere tre secondi ad un concerto e si è innamorato di lui.......e poi lo ha cercato ovunque.......… -

Ultime Notizie dalla rete : Concerto Ritrovato Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De André e la PFM esce in home video: la data e i contenuti extra OptiMagazine Il concerto ritrovato, ennesimo regalo di Faber

L’edizione Home Video propone il docu-film campione d’incassi con la regia di Walter Veltroni e le immagini dello storico concerto di Faber con la PFM a Genova nel 1979. Lo storico filmato del live, ...

"Fabrizio De André & PFM - Il concerto ritrovato" esce in DVD a settembre

Dal 2 settembre sarà disponibile in DVD e Blu-Ray un’edizione home video che comprende il docu-film di Walter Veltroni (già passato dalle sale e disponibile sulle piattaforme da un mese) e le immagini ...

L’edizione Home Video propone il docu-film campione d’incassi con la regia di Walter Veltroni e le immagini dello storico concerto di Faber con la PFM a Genova nel 1979. Lo storico filmato del live, ...Dal 2 settembre sarà disponibile in DVD e Blu-Ray un’edizione home video che comprende il docu-film di Walter Veltroni (già passato dalle sale e disponibile sulle piattaforme da un mese) e le immagini ...