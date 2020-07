"I raggi Uv sono dannosi, non vanno usati sulle persone come cura anti Covid" (Di martedì 21 luglio 2020) “L’effetto cancerogeno degli Uv, inclusi gli UvB, è noto da tempo, sono classificati come agenti cancerogeni certi dall’Oms”. Francesco Bochicchio, fisico dell’Istituto Superiore di Sanità, commenta al Corriere della sera, la possibilità di ricorrere a “una camera elettromedicale” dove irradiare i pazienti per 3 minuti e ottenerne la guarigione dal coronavirus. L’ipotesi che i raggi ultravioletti - “classificati come agenti cancerogeni certi dall’Oms” - possano essere una valida cura anti-Covid incontra lo scetticismo del fisico. “Non mi risulta siano state ancora validate terapie anti Covid a base di Uv. Va ... Leggi su huffingtonpost

