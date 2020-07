Gol Ibrahimovic, lo svedese è inarrestabile: rete di testa contro il Sassuolo [VIDEO] (Di martedì 21 luglio 2020) GOL Ibrahimovic – Grandi emozioni nei primi minuti della partita di campionato tra Sassuolo e Milan, due squadre che giocano un ottimo calcio e allenate da due ottimi tecnici: Pioli e De Zerbi. Nei primi minuti subito una tegola per la squadra ospite, infortunio per Conti e al suo posto dentro Calabria. Passano pochi minuti ed i rossoneri passano in vantaggio, il marcatore è Zlatan Ibrahimovic, lo svedese si fa sentire in area e sigla il gol del vantaggio. In basso il VIDEO della rete. Il gol di Ibrahimovic GOOOAL @Ibra official Sassuolo 0-1 AC Milanpic.twitter.com/mmKpuXkHbo — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) July 21, 2020 L'articolo Gol Ibrahimovic, lo svedese è ... Leggi su calcioweb.eu

AntoVitiello : #Pioli sul cambio di #Ibrahimovic 'Era arrabbiato perchè voleva giocare tutta la gara e fare gol. Le ultime 2 prest… - Angelredblack1 : #Ibrahimovic doppietta. #Gol #SassuoloMilan - Sport_Mediaset : #SerieA: 35^giornata ???? #SassuoloMilan 1-2, gol di #Ibrahimovic ?? Aggiornamenti LIVE ?? - Notiziedi_it : VIDEO | Sassuolo 0-1 Milan: il gol di Ibrahimovic per il vantaggio rossonero - CalcioWeb : Gol #Ibrahimovic, lo svedese è inarrestabile: vantaggio contro il Sassuolo [VIDEO] - -