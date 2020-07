Giulia De Lellis e Aurora Ramazzotti, le lodi per il post coi brufoli: «Il coraggio che mi mancato…» (Di martedì 21 luglio 2020) Giulia De Lellis loda Aurora Ramazzotti per il suo coraggio. Il post di Aurora Ramazzotti e le imperfezioni della sua pelle ha ricevuto il plauso di molti colleghi del mondo dello spettacolo e del web, a cui si aggiunge Giulia De Lellis. Quello portato alla luce da Aurora è un problema che ha anche Giulia. Dalle sue stories del suo account ha prima invitato a leggere quanto condiviso dalla figlia di Eros e Michele Hunziker e poi svelato che anche lei è vittima della stessa paura, quella di mostrarsi al naturale. Viviamo un epoca, spiega ai follower, in cui o si è perfetti o non ci si mostra. Giulia confessa di non riuscire a capire il perché ... Leggi su attualitavip.myblog

FQMagazineit : Giulia De Lellis preoccupa i fan: “Mi devo operare al naso, mi sono cag***a addosso” - clikservernet : Giulia De Lellis preoccupa i fan: “Mi devo operare al naso, mi sono cag***a addosso” - Noovyis : (Giulia De Lellis preoccupa i fan: “Mi devo operare al naso, mi sono cag***a addosso”) Playhitmusic - - pensieronews : Uomini e donne: Giulia De Lellis,”poteva andar peggio, mi sono ca….sotto” - UnioneSarda : #Gossip - #GiuliaDeLellis: 'Devo operarmi, purtroppo non sarà semplice guarire' -