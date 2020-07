Forti scosse di terremoto in Islanda: si intensifica lo sciame simico in atto da mesi nella penisola di Reykjanes (Di martedì 21 luglio 2020) Il 19 luglio, alle 23:36 UTC, è stato registrato un terremoto Mw 5.1 localizzato a 0,3 km sudovest da un monte chiamato Fagradalsfjall, all’interno del vulcano Reykjanes, in Islanda. Il sisma è stato avvertito in gran parte del sudovest del Paese, capitale compresa. Sono state anche rilevate numerose repliche tra cui eventi magnitudo 4.6 e 4.3, riportano i media locali. Sono state segnalate anche cadute di massi sul monte Festarfjall, a circa 6 km sudovest dall’epicentro. In seguito la situazione è tornata alla normalità. Copyright Icelandic Meteorological Office L’attività sismica nella penisola di Reykjanes si è intensificata dal dicembre dello scorso anno, accompagnata dall’accumulo di magma al ... Leggi su meteoweb.eu

Mafara72 : RT @TgrSicilia: Due forti boati e tante piccole scosse di terremoto. alba di paura a stromboli. il vulcano resta sotto osservazione. I part… - baronemarco80 : RT @TgrSicilia: Due forti boati e tante piccole scosse di terremoto. alba di paura a stromboli. il vulcano resta sotto osservazione. I part… - TgrRai : RT @TgrSicilia: Due forti boati e tante piccole scosse di terremoto. alba di paura a stromboli. il vulcano resta sotto osservazione. I part… - vincenzolarosa_ : RT @TgrSicilia: Due forti boati e tante piccole scosse di terremoto. alba di paura a stromboli. il vulcano resta sotto osservazione. I part… - Sicilianodoc7 : RT @TgrSicilia: Due forti boati e tante piccole scosse di terremoto. alba di paura a stromboli. il vulcano resta sotto osservazione. I part… -

Ultime Notizie dalla rete : Forti scosse Forti scosse di terremoto hanno colpito nella notte Cina e Iran In Terris CRONACA DIRETTA, STROMBOLI: FORTE ESPLOSIONE sul vulcano, paura sull'Isola tra i residenti e i turisti

Torna la paura sul vulcano di Stromboli e torna nel periodo estivo a un anno di distanza dalle forti esplosioni di luglio e agosto del 2019 che avevano causato anche la morte di un escursionista. Un ...

Forte scossa di terremoto avvertita dalla popolazione: trema intensamente zona altamente sismica. Dati ufficiali EMSC del sisma in Cina

In appositi editoriali abbiamo riportato delle numerose scosse avvenute anche nella giornata odierna in diverse zone del mondo. La più forte ha avuto una magnitudo di 7.0 e si è verificata nel ...

Torna la paura sul vulcano di Stromboli e torna nel periodo estivo a un anno di distanza dalle forti esplosioni di luglio e agosto del 2019 che avevano causato anche la morte di un escursionista. Un ...In appositi editoriali abbiamo riportato delle numerose scosse avvenute anche nella giornata odierna in diverse zone del mondo. La più forte ha avuto una magnitudo di 7.0 e si è verificata nel ...