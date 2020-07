Dopo l’accordo sul Recovery Fund, Conte ribadisce la propria posizione sul Mes (Di martedì 21 luglio 2020) I soldi ci sono e arriveranno, ma da febbraio 2021. All’Italia sarà destinata la fetta più ampia dei sussidi e dei prestiti del Recovery Fund, soldi che dovranno essere utilizzati per far ripartire il Paese Dopo le grandi difficoltà economiche provocate dalla crisi legata all’emergenza sanitaria. E nel frattempo, secondo quanto dichiarato da Giuseppe Conte nella sua conferenza stampa da Bruxelles, sembra non esserci l’intenzione da parte del governo italiano di chiedere altri fondi: quei 36 miliardi del Mes per le spese sanitarie (e per quanto correlato). LEGGI ANCHE > Consiglio europeo: approvato l’accordo storico da 750 miliardi «La mia posizione non è mai cambiata: il Mes non è il nostro obiettivo – ha detto il Presidente ... Leggi su giornalettismo

