Dalla musica a Twitch: ecco Logic sulla Piattaforma Viola (Di martedì 21 luglio 2020) Chi bazzica nel mondo del Rap, conoscerà sicuramente l’interessantissima figura di Sir Robert Bryson Hall II, ma conosciuto ai più come Logic. Giovane rapper che ha sempre dato il meglio di sé, dopo l’uscita del suo ultimo album “No Pressure” ha deciso di lasciare il mondo della musica, sentendosi pienamente soddisfatto di ogni suo lavoro, una vita intera (classe 1992) a fare la musica che ha sempre voluto, senza mai eccedere nè farsi un personaggio, non ha mai avuto bisogno, essendo sempre stato naturale e votato a poter dare il meglio di sé. Ma ora è momento di cambiare, di rinnovarsi di essere persone diverse… con nuovi hobby e si parla di una sua passione. Ovvero i videogames, in particolar modo, quelli legati al magico mondo degli Esports, di cui ... Leggi su esports247

matteosalvinimi : Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la L… - Negramaro : Con onore parteciperò alla sfilata Cruise2021 di @dior con la quale il direttore artistico Maria Grazia Chiuri cele… - NekOfficial : La “macchina” che gira intorno al mondo della musica mi affascina ancora oggi come il primo giorno e per me è un on… - eleaugusta : RT @matteosalvinimi: Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la Lega… - ventoc : RT @matteosalvinimi: Mentre Lamorgese non riesce a controllare decine di immigrati che scappano dai centri di accoglienza, dove c’è la Lega… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla musica In piazza a Bologna videoclip dedicato a Lucio Dalla Agenzia ANSA Torna 'Orme', il festival dei Sentieri omaggia Morricone

Un 'ritorno' lento alla natura. Con questo obiettivo torna anche quest'anno 'Orme' Festival dei sentieri, che si terrà nei boschi di Fai della Paganella dal 11 al 13 settembre. La formula del festival ...

HÅN, è il momento di accettare se stessi

La sua è una musica molto particolare per il contesto italiano: "Io canto in inglese, e sono una delle poche rimaste. C’è Birthh, ad esempio, ma se ci pensi sono pochi gli artisti e le artiste che han ...

Un 'ritorno' lento alla natura. Con questo obiettivo torna anche quest'anno 'Orme' Festival dei sentieri, che si terrà nei boschi di Fai della Paganella dal 11 al 13 settembre. La formula del festival ...La sua è una musica molto particolare per il contesto italiano: "Io canto in inglese, e sono una delle poche rimaste. C’è Birthh, ad esempio, ma se ci pensi sono pochi gli artisti e le artiste che han ...