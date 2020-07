Coronavirus, da ieri meno positivi (36), più guariti (213) e meno contagi (129). I morti sono stati 15 (Di martedì 21 luglio 2020) Dunque, come conferma il quotidiano report ealla Protezione civile in merito ai casi di Coronavirus, nelle ultime 24 ore i contagi sarebbero in netto calo tuttavia, c’è da considerare che sono stati comunque 129. Nello specifico, leggiamo, se in altre regioni non raggiungono la ‘doppia cifra’, i nuovi contagiati sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria. Da segnalare che sono invece a ‘zero casi’ in 6 regioni: Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d’Aosta Molise e Basilicata. Per quel che riguarda invece i morti invece, nelle ultime 24 ore ne stati censiti 15, quindi aggiornato, il numero complessivo delle vittime dall’inizio dell’emergenza è di ... Leggi su italiasera

rtl1025 : ?? Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da #coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: sono 129, a fronte dei… - LaStampa : Scendono leggermente da 219 a 190 i nuovi casi in Italia, me nella consueta altalena questa volta risalgono i deces… - matteosalvinimi : Tra gli immigrati sbarcati ieri a Pozzallo in 11 sono risultati POSITIVI al Coronavirus. Al governo dico: SVEGLIA,… - xblunotte : Coronavirus, in Africa oltre 736mila casi: 16mila in più di ieri - italiaserait : Coronavirus, da ieri meno positivi (36), più guariti (213) e meno contagi (129). I morti sono stati 15 -