Cops, una banda di poliziotti: Claudio Bisio nel cast della nuova serie in arrivo su Sky (Di martedì 21 luglio 2020) È stata annunciata un'esclusiva Sky Cinema, Cops, una banda di poliziotti è una nuova commedia italiana con Claudio Bisio, Francesco Mandelli e tanti altri, accontata però da una prospettiva diversa dal solito: quella dei poliziotti. Vedremo prossimamente su Sky Cinema una nuova commedia irriverente, Cops, una banda di poliziotti con Claudio Bisio a guidare un cast molto ricco. Si tratta di una storia divisa in due prospettive che raccontano entrambe un pezzo della provincia pugliese da un punto di vista diverso: quello della polizia. Cops - Una banda di ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Cops, una banda di poliziotti: Claudio Bisio nel cast della nuova serie in arrivo su Sky… - darkap89 : Nel 2021 su Sky Atlantic vedremo le serie: Domina Anna Andranno invece su Sky Cinema: Petra (dal 14 settembre) Cop… - callmemapi_ : who cares? Questo è lo stesso discorso del 'not all cops are bad'. CHE cazzo interessa ad una perso e se tu stai be… - giandomenic45 : RT @PiazzaaItalia: #Palermo La calma dopo la tempesta. Proprio li, dove un poliziotto ha messo a repentaglio la vita per salvare una pers… - vale_ria_ : RT @PiazzaaItalia: #Palermo La calma dopo la tempesta. Proprio li, dove un poliziotto ha messo a repentaglio la vita per salvare una pers… -

Ultime Notizie dalla rete : Cops una Cops, una banda di poliziotti: Claudio Bisio nel cast della nuova serie in arrivo su Sky Movieplayer.it Sky, le novità della prossima stagione: da Rai2 arriva 'Pechino Express'

da 'Petra' con un'inedita Paola Cortellesi nei panni di una detective ai giovani protagonisti di 'We are who we are' di Luca Guadagnino, dall'antica Roma dell'epico racconto firmato Matteo Rovere con ...

Tutte le serie tv Sky della stagione 2020-2021

Si passa, quindi, da un artista come Salmo ai talentuosissimi fratelli D’Innocenzo fino ad arrivare anche a Gabriele Muccino: grandi autori del cinema e della serialità italiana e internazionale hanno ...

da 'Petra' con un'inedita Paola Cortellesi nei panni di una detective ai giovani protagonisti di 'We are who we are' di Luca Guadagnino, dall'antica Roma dell'epico racconto firmato Matteo Rovere con ...Si passa, quindi, da un artista come Salmo ai talentuosissimi fratelli D’Innocenzo fino ad arrivare anche a Gabriele Muccino: grandi autori del cinema e della serialità italiana e internazionale hanno ...