Conte fa una strage in Alitalia: 4mila dipendenti a casa (Di martedì 21 luglio 2020) Conte fa una strage in Alitalia e manda 4mila dipendenti a casa come esuberi. Come riportato nell'articolo scritto da Rosario Dimito sul Messaggero, la nuova società avrebbe una flotta di 70 aerei e 6.500 dipendenti. Ieri si è svolta una videoconferenza tra dirigenti del Mef, Francesco Caio, Fabio Lazzerini e la struttura della Concorrenza Ue. La bozza prevede una holding con le attività di volo che controlla due società per manutenzione e volo. Leggi su iltempo

