Cecilia con Ignazio, Jeremias con Deborah: vacanza a 4 sul catamarano (Di martedì 21 luglio 2020) La storia d'amore tra Jeremias Rodriguez e Deborah Togni , ufficializzata da poco, procede a gonfie vele e per l'ex gieffino e la sua nuova compagna è già tempo delle presentazioni in famiglia. L'... Leggi su tgcom24.mediaset

Roma : Roma Capitale e #Acea inaugurano la nuova illuminazione artistica del #Pantheon con 150 luci a LED ultima generazio… - MenteMetaforica : @quartapresenza @jacko_cecilia Sei un uomo pratico, con un solo prodotto fai tutto....il chilly verde vero? - retewebitalia : - retewebitalia : - retewebitalia : -

Ultime Notizie dalla rete : Cecilia con

Virgilio Sport

L'occasione è stata una vacanza in catamarano con Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e alcuni amici alla scoperta delle isole Eolie: in mare aperto tutti insieme si sono divertiti come matti e la nuova ...Dalle stampe d’arte e copie di alcune opere di Raffaello (“Il Parnaso” delle Stanze Vaticane e “Santa Cecilia”) ai ritratti di famiglia del Novecento ad opera di artisti ancora legati al movimento ...