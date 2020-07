Calciomercato Napoli, Milik via anche con uno scambio: il sogno è Dzeko (Di martedì 21 luglio 2020) Calciomercato Napoli, Milik via anche con uno scambio: il sogno è Dzeko Il Napoli sta pensando di cedere Arek Milik accettando eventualmente anche proposte di … L'articolo Calciomercato Napoli, Milik via anche con uno scambio: il sogno è Dzeko proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, ultim’ora: arrivano notizie clamorose! Mondo Udinese TUTTOSPORT - Jovic, l'agente incontrerà il Napoli. Il Milan vuole Milik, ma è complicato

Ecco quanto si legge sul quotidiano sportivo piemontese. Rimane più complicato Milik, sul quale c’è sempre la Juventus", riferisce i quotidiano sportivo piemontese in merito alle manovre del Milan per ...

Calciomercato Napoli, il Manchester City avanza per Koulibaly: le ultime

Napoli, Gabriel al posto di Koulibaly? Per il momento i Citizen giudicano troppo elevata la richiesta da parte degli azzurri di 75 milioni di euro per il cartellino del difensore classe 1991. Si conti ...

