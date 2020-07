Busto di Mussolini e motti fascisti nell’albergo gestito dal sindaco della Val Camonica. L’Anpi: “E’ ufficiale di governo, non faccia apologia” (Di martedì 21 luglio 2020) Busto di Mussolini, scritta “molti nemici molto onore” all’ingresso e bottiglie di vino con riferimenti fascisti: così si presenta l’interno dell’albergo Avio di Temù, nel Bresciano, di cui il sindaco del paese è uno dei titolari. Cimeli, foto e scritte che inneggiano alla dittatura che le sezioni dell’Anpi di Valle Camonica e Valsaviore hanno deciso di denunciare pubblicamente, sperando in una rimozione spontanea da parte dei proprietari dell’hotel. “Stupisce e inquieta che un esercizio pubblico e un sindaco dell’alta Valle Camonica, terra di Resistenza e di sacrificio, non esitino a proporre come modelli agli avventori, ai turisti e ai concittadini, personaggi e vicende della ... Leggi su ilfattoquotidiano

