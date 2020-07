Bimba di 4 anni positiva al Covid da 4 mesi: “E’ tormentata dagli incubi” (Di martedì 21 luglio 2020) Una bambina di quattro anni, a Milano, è ancora prigioniera del virus dopo quattro mesi, stando a quanto riportato dai tamponi. La Bimba è ancora positiva, pur non presentando alcun sintomo e non avendo contagiato nessuno dei familiari. La madre commenta sconfortata: “Questa situazione le provoca stress e incubi”. A quattro anni una bambina, residente … L'articolo Bimba di 4 anni positiva al Covid da 4 mesi: “E’ tormentata dagli incubi” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

_Carabinieri_ : Storia a lieto fine per una bambina di 4 anni che, durante una passeggiata nelle campagne sarde di Esterzili, si è… - trimpa48 : RT @GabriellaBargh1: #WAL LUCKY È TANTO TRISTE UNA VOLTA ERA IL COCCO DI CASA. ORA VIVE SUL BALCONE XKE' È NATA LA BIMBA QUESTO PATATINO… - Da421954 : RT @GabriellaBargh1: #WAL LUCKY È TANTO TRISTE UNA VOLTA ERA IL COCCO DI CASA. ORA VIVE SUL BALCONE XKE' È NATA LA BIMBA QUESTO PATATINO… - SorryNs : RT @GabriellaBargh1: #WAL LUCKY È TANTO TRISTE UNA VOLTA ERA IL COCCO DI CASA. ORA VIVE SUL BALCONE XKE' È NATA LA BIMBA QUESTO PATATINO… - mikanzitudine : RT @GabriellaBargh1: #WAL LUCKY È TANTO TRISTE UNA VOLTA ERA IL COCCO DI CASA. ORA VIVE SUL BALCONE XKE' È NATA LA BIMBA QUESTO PATATINO… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba anni

Fanpage.it

21 luglio 2020 – L’UNICEF Italia, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, ha realizzato la pubblicazione “BUON COMPLEANNO CONVENZIONE - 30 anni di diritti per bambini e ragazzi”. “Lo ...Il progetto coinvolge complessivamente 120 tra bambini e bambine di età compresa tra i 6 e i 13 anni che vivono quotidianamente in condizioni di fragilità economica e sociale. I ragazzi sono stati ...