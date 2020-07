Bari, procuratore Volpe va in pensione: 'Risultati importanti contro mafia' (Di martedì 21 luglio 2020) L'emergenza criminalità in Capitanata e il problema edilizia giudiziaria a Bari. L'allerta sul possibile rischio 'voto di scambio', in Puglia a settembre si va alle urne,, e i risvolti del caso ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Il procuratore Volpe: "C'è un'emergenza mafia, la campagna elettorale in Puglia la affronti"

"I baresi tendono a ignorare il problema mafia. In città se ne parla poco perché è più comodo fingere che non ci sia. Anche in campagna elettorale, purtroppo, sull'argomento mafia c'è un silenzio tomb ...

"C'è un'emergenza mafia: la campagna elettorale in Puglia la affronti"

"I baresi tendono a ignorare il problema mafia. In città se ne parla poco perché è più comodo fingere che non ci sia. Anche in campagna elettorale, purtroppo, sull'argomento mafia c'è un silenzio tomb ..."