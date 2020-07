Autostrade: pericolo aumento dei pedaggi dopo l’accordo su Aspi. Cosa c’è di vero (Di martedì 21 luglio 2020) In questi giorni si è fatto un gran parlare dei nuovi scenari di accordo relativi ad Autostrade: secondo le nuove disposizioni e indirizzi da più fonti è balzata la linea concettuale per la quale non dovrebbero esserci aumenti dei costi di pedaggio, in prospettiva. Ma è davvero così? Secondo altre interpretazioni della vicenda, in verità, i pedaggi in effetti potrebbero aumentare dopo l’accordo su Aspi. E’ questo lo scenario da aspettarci? Andiamo a schiarirci le idee. Autostrade: ipotesi aumento dei pedaggi dopo l’accordo su Aspi. La situazione L’accordo su Autostrade ha ipotizzato un calo dei pedaggi e ... Leggi su italiasera

italiaserait : Autostrade: pericolo aumento dei pedaggi dopo l’accordo su Aspi. Cosa c’è di vero - RaffaellaIshwa1 : RT @GiuseppePalma78: Non c'é stata nessuna #revoca. Lo Stato resta socio dei #Benetton, che per lo scampato pericolo hanno brindato con un… - lucignolorg : RT @GiuseppePalma78: Non c'é stata nessuna #revoca. Lo Stato resta socio dei #Benetton, che per lo scampato pericolo hanno brindato con un… - nino_sergi : RT @gps72: Ma li ho letti solo io i post in cui i grillini #nogronda dicevano che #Autostrade raccontava favolette quando diceva, per giust… - clarissa_gmai : RT @pvsassone: @MariaVarola @maurizio1999 @davidealgebris Che è che a buona parte degli utilizzatori delle autostrade non dovrebbero neanch… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade pericolo Autostrade: pericolo aumento dei pedaggi dopo l’accordo su Aspi. Cosa c’è di vero Italia Sera Autostrade, domani a Roma manifestazione FI "Liberiamo la Liguria"

creando anche rilevanti difficolt di spostamento ai mezzi di soccorso che devono percorrere l'autostrada, con serio e concreto rischio di mettere in pericolo la vita dei pazienti per cui si richiedono ...

Autostrade, Toti: Mit cambi piano lavori Liguria in corso opera

Genova, 20 lug. (askanews) - "Abbiamo avuto notizia che si sia verificato un cambio in corso d'opera sul piano di interventi e manutenzione delle gallerie della Liguria. Ci risulta che esistano docume ...

creando anche rilevanti difficolt di spostamento ai mezzi di soccorso che devono percorrere l'autostrada, con serio e concreto rischio di mettere in pericolo la vita dei pazienti per cui si richiedono ...Genova, 20 lug. (askanews) - "Abbiamo avuto notizia che si sia verificato un cambio in corso d'opera sul piano di interventi e manutenzione delle gallerie della Liguria. Ci risulta che esistano docume ...