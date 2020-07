Alex Zanardi ha vinto la sua battaglia contro morte. Guerra per la vita continua a Lecco (Di martedì 21 luglio 2020) La vita di Alex Zanardi resta appesa ad un filo. Ma da stamani questo filo è diventato meno esile. Alex Zanardi è stato dimesso dall'Ospedale di Siena dove era stato ricoverato lo scorso 19 giugno in condizioni disperate. La prima battaglia per la vita, lo straordinario Alex Zanardi l'ha vinta stupendo persino i medici che lo avevano in cura. Le condizioni sono migliorate giorno dopo giorno. Al punto che il corridore è stato trasferito in un centro di riabilitazione d'eccellenza in provincia di Lecco. Il terribile incidente stradale aveva fatto temere per la vita del coraggioso Alex Zanardi. E fin dal primo bollettino medico la situazione ... Leggi su optimagazine

