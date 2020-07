Alessandra Tripoli incinta svela il sesso del figlio e conferma Ballando con le Stelle 2021 (Di martedì 21 luglio 2020) Alessandra Tripoli aspetta il suo primo figlio da Luca Urso: i due, volti storici di Ballando con le Stelle, sono al settimo cielo e hanno svelato il sesso del nascituro su Instagram. La ballerina ha pubblicato un breve video sui social, mostrando ai followers il momento in cui ha rivelato al marito che il bambino sarà un maschietto: Ho promesso a Luca che avremmo letto l’esisto del test del dna insieme per scoprire il sesso, in realtà non ho mantenuto la promessa per avere l’occasione di fargli una sorpresa! Nel breve filmato la Tripoli ha ripreso il marito che entra in una stanza dove ad attenderlo ci sono dei palloncini azzurri. La sua voce fuoricampo grida: “It’s a boy!“, lasciando il ... Leggi su dilei

