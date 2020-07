Zingaretti al M5s: 'Non lasciate il Pd solo contro le destre' (Di lunedì 20 luglio 2020) La notizia di un patto di desistenza tra Pd e M5s 'è totalmente falsa'. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aggiungendo: 'Due forze politiche che scelgono di governare l'Italia hanno ... Leggi su tgcom24.mediaset

La notizia di un patto di desistenza tra Pd e M5s "è totalmente falsa". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, aggiungendo: "Due forze politiche che scelgono di governare l'Italia hanno ...

Pd e M5s blindano Conte, soccorso FI in caso fallimento vertice europeo

Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, Ministro degli Esteri e Dario Franceschini, Ministro della Cultura durante la discussione sulla fiducia al nuovo governo nell'aula del Senato, ...

