Washed Out: Un nuovo full-length in uscita (Di lunedì 20 luglio 2020) “Purple Noon” è il primo full-length di Washed Out in tre anni. Sarà disponibile su CD/LP/CS/DSPs il 7 agosto 2020 in tutto il mondo su Sub Pop Records/Audioglobe. Washed Out è un produttore/sceneggiatore/multi-strumentista dell’Atlanta Ernest Greene. Nel corso di tre album e di un EP, la musica da lui realizzata si è rivelata di grande trasporto, e ogni nuovo sforzo invita gli ascoltatori a entrare in universi immersivi e autosufficienti. Con Purple Noon, il suo quarto album c’è il ritorno alla Sub Pop. Washed Out offre una creazione più commerciale, più di quanto abbia fatto fino ad oggi. L’opera contiene 10 tracce, che presenta il singolo principale “Time to Walk Away“, insieme ai brani ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

