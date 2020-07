Vauro contro Mario Giordano: “Non parlo se il chihuahua mi interrompe” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Coronavirus e migranti, l’incubo di mezza estate“. È il titolo scelto da Stasera Italia nell’ultima puntata andata in onda su Rete4 per trattare due dei temi di grande attualità in questo momento, quello dell’emergenza coronavirus e quello dei migranti che continuano ad arrivare lungo le nostre coste. Ospiti della serata c’erano Mario Giordano e Vauro Senesi, le cui rispettive posizioni sono diametralmente opposte. “In una Italia allo stremo e in difficoltà – ha esordito il giornalista di Mediaset – dove non arrivano i soldi per la cassa integrazione, che si vada a spendere 4800 euro al mese per la quarantena degli immigrati è follia totale”. “Sono state rifinanziate le missioni in Libia – ha replicato Vauro – ... Leggi su ilfattoquotidiano

