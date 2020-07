Tour e album rimandati al 2021 per Tommaso Paradiso (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA – Tommaso Paradiso rinvia il ‘Sulle Nuvole Tour’ e il nuovo album. A causa del protrarsi dello stato di profonda incertezza circa l’evolversi della situazione degli spettacoli live e dell’impossibilita’ di prevedere il regolare svolgimento di prove e allestimento legati all’emergenza Covid-19, la tournee nei palazzetti del cantautore romano e’ stata posticipata alla primavera del 2021. Leggi su dire

