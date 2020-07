Torino, idea Lasagna se parte Belotti (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Torino mette nel mirino Kevin Lasagna: l’attaccante dell’Udinese potrebbe essere il sostituto di Andrea Belotti Il Torino sta pensando a Kevin Lasagna per sopperire alla partenza di Andrea Belotti, che vanta numerosi corteggiamenti in Serie A e all’estero. In caso di offerta irrinunciabile per il capitano granata, il direttore sportivo Davide Vagnati punterebbe tutto sulla punta dell’Udinese, il cui costo del cartellino si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DimitriDeVita : RT @circusfans_ita: Nel novembre del 2011 al Circo Medrano a Torino venne realizzato un gustoso videoclip musicale (nato da un'idea di Mari… - sicinebula : @Dania @ComuneMI Beh siete già fortunati che almeno avete un'idea per il futuro..a Torino brancoliamo nel buio. Pov… - HighAldus : @francyfra197979 Comunque se cambi idea o senti altri interessati, io parto in auto da Torino venerdì o sabato matt… - CamComTorino : RT @StartCupPiemVdA: ?? Mancano solo 7 giorni al termine della Fase II di #StartCupPiemonteVdA 2020 ?? ?? Carica qui il #BusinessPlan del… - Incubatore2i3T : RT @StartCupPiemVdA: ?? Mancano solo 7 giorni al termine della Fase II di #StartCupPiemonteVdA 2020 ?? ?? Carica qui il #BusinessPlan del… -