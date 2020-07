Sindaco di Modica: “Invito chi ha avuto contatti con escort a farsi tampone, non lo diremo a nessuno” (Di lunedì 20 luglio 2020) La polizia Locale ha individuato due presunti clienti della giovane escort peruviana che avrebbe abitato nella cittadina siciliana per due settimane e che successivamente a Foligno (Pereugia) è risultata positiva al coronavirus. Lo rende noto il comando della Polizia Municipale di Modica, aggiungendo che uno di essi, sottoposto a tampone, è risultato negativo. Il secondo stamattina è stato posto in quarantena nella sua abitazione di Modica ed è stato segnalato all’Asp di Ragusa, che nella prossime ore lo sottoporrà a tampone. Le ricerche proseguono nella speranza di individuarne altri. “Invito coloro che hanno avuto contatti con la donna in questione – dice il Sindaco Ignazio Abbate – a ... Leggi su sportface

Open_gol : A Modica c’è chiaramente imbarazzo: al tampone, infatti, dovrebbero sottoporsi non solo i clienti della escort ma a… - HuffPostItalia : Escort positiva. Il sindaco di Modica: 'Fate i test a costo di farvi cacciare dalle mogli' - MediasetTgcom24 : Escort risulta positiva al coronavirus, appello del sindaco di Modica ai clienti: 'Fate il tampone' #modica… - rosatoeu : ?????? Escort positiva al coronavirus, il sindaco di Modica: «C'è imbarazzo, chi chiama chiede per un amico». - MassimoRandolfi : RT @NurseTimes: ?? Nurse Times Escort con Covid a Modica, sindaco invita chi ha avuto contatti a fare il test: La situazione potrebbe essere… -